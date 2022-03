L’affaire Alstom, une haute tra­hi­son macronienne

Pour dénon­cer le scan­dale d’État qu’est l’affaire Alstom, les mili­tants d’une quin­zaine de sec­tions de l’Action fran­çaise ont appo­sé dans la nuit du 29 au 30 mars une série d’affiches sur dif­fé­rents sites fran­çais de l’entreprise Alstom.

La vente de la branche éner­gie d’Alstom au géant amé­ri­cain en 2014 n’est ni plus ni moins qu’un acte de tra­hi­son de la part de nos élites, à com­men­cer par Emma­nuel Macron alors ministre de l’Économie, et pour qui cette vente fut un trem­plin vers la pré­si­dence. Cette affaire repré­sente la quin­tes­sence des maux de la Répu­blique : cor­rup­tion, men­songe, inti­mi­da­tion, prise d’intérêts, tra­hi­son, des­truc­tion d’emplois.

Ce sabo­tage indus­triel com­men­ça dès 2012 quand Emma­nuel Macron, tout frais secré­taire géné­ral adjoint de l’Élysée com­man­da aux consul­tants d’A.T Kear­ney une étude sur les avan­tages d’une fusion Alstom-GE, fusion qui per­mit à Jérôme Pécresse de gagner 430 000 euros et une pro­mo­tion et à Julien Denor­man­die, col­la­bo­ra­teur dans cette affaire, de deve­nir pré­sident de l’association de finan­ce­ment de la cam­pagne d’En Marche ! puis ministre.

À tra­vers cette action, c’est toute la tra­hi­son de nos élites néo-libé­rales que L’Action fran­çaise dénonce. Mon­sieur Macron et d’autres avec lui – dont beau­coup sont pas­sés par la mou­li­nette Young Lea­ders, le pro­gramme des États-Unis des­ti­né à cir­con­ve­nir et s’attacher la fine fleur des jeunes diri­geants étran­gers – sont res­pon­sables de la vente d’un sec­teur hau­te­ment stra­té­gique pour notre indus­trie nucléaire, qui condui­sit à la dila­pi­da­tion de nos bre­vets tech­no­lo­giques, à la des­truc­tion de 3000 emplois sur le sol fran­çais, à la délo­ca­li­sa­tion de la pro­duc­tion de cette indus­trie en Amé­rique du Nord. Plus récem­ment, comble de l’absurde, EDF rache­ta cette branche, à 2 fois le prix de vente pour une entre­prise de taille réduite avec un car­net de com­mande en berne ain­si qu’un savoir-faire par­ti à l’étranger.



L’Action fran­çaise témoigne de son sou­tien aux tra­vailleurs tou­chés par ce scan­dale et dénonce la dés­in­dus­tria­li­sa­tion mas­sive de la France, l’affaire Alstom n’en étant qu’une par­mi d’autres. C’est dans les urnes, en ne renou­ve­lant pas le man­dat d’Emmanuel Macron les 10 et 24 avril pro­chain, que les Fran­çais pour­ront faire entendre leur voix pour que soit mis un terme à la des­truc­tion de notre pays.