À la veille du pre­mier tour de l’élection pré­si­den­tielle, l’Ac­tion fran­çaise constate et regrette que les seuls per­dants seront les Fran­çais puisque Macron, pro­bable vain­queur, tra­vaille contre la France.

Certes, le chef de l’É­tat a expli­qué qu’il avait autre chose à faire que de débattre de choses sans impor­tance avec des poli­ti­ciens, car il doit s’oc­cu­per de notre pays. Si l’Ac­tion fran­çaise ne peut qu’ap­plau­dir une atti­tude aus­si réa­liste, elle ne croit guère à la sin­cé­ri­té de l’actuel chef de l’Etat. Certes, un chef est au-des­sus des par­tis et son seul sou­ci doit être celui de l’in­té­rêt natio­nal, mais, comme l’a prou­vé tout le quin­quen­nat, ce n’est pas de la France que Macron se sou­cie, lui qui a bru­ta­li­sé son peuple, ven­du son indus­trie à l’étranger et affai­bli sa puis­sance. Rêvant à une chi­mé­rique sou­ve­rai­ne­té euro­péenne pla­cée au-des­sus des nations, il n’a que faire de l’intérêt de la France à laquelle il ne croit plus. Décon­nec­té du peuple fran­çais, il n’a, de plus, ser­vi durant cinq ans que les inté­rêts de la haute finance, qui l’a conduit au pou­voir et s’apprête à le faire réélire.

Puis­qu’il faut que les Fran­çais parlent à défaut d’être sou­ve­rains, alors qu’ils fassent entendre leurs voix en les don­nant aux can­di­dats patriotes par-delà leurs regret­tables divi­sions : Le Pen, Zem­mour, Dupont-Aignan incarnent une véri­table oppo­si­tion qui pour­rait défier le pou­voir si elle n’é­tait pas fracturée.

Il est en effet regret­table qu’au moment où Macron détruit notre nation avec la com­pli­ci­té de l’étranger, en usant notam­ment des ser­vices des consul­tants états-uniens de McKin­sey, les natio­naux s’a­vèrent inca­pables de s’é­le­ver au-des­sus de leurs égos. Encore une fois, le régime des par­tis qu’est la Répu­blique montre son inca­pa­ci­té à ser­vir le Bien com­mun en créant la dis­corde entre les gens de bonne volon­té. Il est néan­moins néces­saire que le plus grand nombre d’électeurs expriment leur sou­tien aux can­di­dats qui refusent l’effacement de la France pour que le pou­voir sache bien que toute déci­sion anti­na­tio­nale, en soi illé­gi­time, va à l’encontre de la volon­té du peuple français.

L’Action fran­çaise espère qu’au soir du second tour, tous les Fran­çais, écœu­rés, auront enfin recon­nu dans l’élection pré­si­den­tielle une mas­ca­rade et se détour­ne­ront du pitoyable spec­tacle qu’aura de nou­veau offert la République.

Qu’ils se rap­pellent alors que ce sont nos qua­rante rois qui, en mille ans, ont fait la France et que l’institution royale, incar­née aujourd’hui par le Comte de Paris, est la seule à même de ser­vir dura­ble­ment le Bien com­mun. Plu­tôt que de lais­ser le valet des ban­quiers gou­ver­ner la France, por­tons au pou­voir l’homme qui ne sera d’au­cun par­ti sinon de celui du peuple : le roi.