Par Phi­lippe Kaminski

Article publié en trois épi­sodes à l’o­rée du mois de mars 2022, en réac­tion à quelques annonces concer­nant la Fran­co­pho­nie, laquelle occupe tra­di­tion­nel­le­ment le mois de mars.

Ces annonces n’ont guère pu se faire entendre, à l’ombre d’une terne cam­pagne pré­si­den­tielle, entre la pan­dé­mie de COVID et la guerre en Ukraine.

Éco­no­mie Sociale et Fran­co­pho­nie, deux sœurs esseu­lées qui ont besoin d’un porte-voix…

Tant le mois de novembre est celui de l’É­co­no­mie Sociale, à bruit si faible que nul ne l’en­tend plus, tant le mois de mars est celui de la Fran­co­pho­nie, qui pro­met cette année, au vu de la conjonc­ture qui s’an­nonce, d’être encore plus dis­cret que ses devan­ciers. Je ne m’en réjouis pas, bien qu’é­tant depuis tou­jours scep­tique, caus­tique, sar­cas­tique et j’en passe vis-à-vis de ces « Mois » et autres « Jour­nées Inter­na­tio­nales » dont nul être sen­sé ne se soucie.

Pour­tant, le mil­lé­sime 2022 avait tout pour être bon, voire pour mar­quer un renou­veau, un retour d’es­poir de l’i­déal fran­co­phone. L’i­nau­gu­ra­tion du châ­teau de Vil­lers Cot­te­rêts, trans­for­mé en Cité Inter­na­tio­nale de la Fran­co­pho­nie, était en effet pré­vue pour ces jours pro­chains, comme un des évé­ne­ments devant scan­der la cam­pagne élec­to­rale. Las, il ne s’a­gi­ra que d’une ouver­ture par­tielle, les tra­vaux ayant été retar­dés par diverses contin­gences dont ces grands chan­tiers sont cou­tu­miers. Mais de toutes façons l’am­biance n’y était plus. Nous avons dû subir suc­ces­si­ve­ment l’an­nu­la­tion du 18ème Som­met de la Fran­co­pho­nie pré­vu en novembre der­nier à Djer­ba, puis les vicis­si­tudes de la guerre au Mali, enfin de récentes secousses majeures de l’ac­tua­li­té qui ont pré­ci­pi­té les enjeux fran­co­phones au plus bas tré­fonds des pré­oc­cu­pa­tions de l’o­pi­nion et des médias.

À mon grand regret, l’É­co­no­mie Sociale conti­nue, tout au moins par ses voix dites auto­ri­sées, à se mon­trer tota­le­ment indif­fé­rentes aux ques­tions de langue fran­çaise et de Fran­co­pho­nie. J’ai maintes fois plai­dé pour un rap­pro­che­ment, à mon sens natu­rel et béné­fique, gagnant-gagnant comme on aime à le dire de nos jours, entre ces deux axes de pro­grès social et d’é­man­ci­pa­tion éco­no­mique, et je conti­nue­rai à le faire, mal­gré le peu d’é­cho que je reçois.

Il se trouve que je viens de par­cou­rir un rap­port, un de plus, qui plaide pour l’i­dée de sobrié­té. Les auteurs entendent démon­trer qu’il existe des voies soli­daires, alter­na­tives, douces et inclu­sives pour conduire à son terme, dans le bon­heur et l’al­lé­gresse, la tran­si­tion qu’ils appellent de leurs vœux. Il n’est ques­tion dans leur pou­let que de low tech, de think tanks, de deep lear­ning, de bot­tom up, de smart cities et autres fadaises. Mais qui donc ces Dia­foi­rus espèrent-ils séduire en uti­li­sant à l’en­vi ce sabir de com­mu­ni­cants impu­bères ? Je l’af­firme : uni­que­ment leurs sem­blables, comme eux sui­veurs infa­tués, arpen­teurs des che­mins de grand che­min, bref, toute l’é­cume de l’in­si­gni­fiance et du vide qui résonne creux !

Rien d’o­ri­gi­nal ne sau­rait sor­tir de ce psit­ta­cisme aux res­sorts plus per­vers encore que ceux de la bana­li­sa­tion dénon­cée naguère. Celle-ci consis­tait à pro­po­ser dans les mots, puis à impo­ser dans les faits, à d’au­then­tiques entre­prises d’É­co­no­mie Sociale, une com­mu­ni­ca­tion et des valeurs issues du capi­ta­lisme libé­ral. Mais le retour aux sources res­tait tou­jours pos­sible, comme ont dû s’y résoudre Natixis ou le Cré­dit Agri­cole, après avoir stu­pi­de­ment per­du quelques gros mil­liards à la rou­lette bour­sière. Or dans la situa­tion de nos ado­ra­teurs béats des modes d’ex­pres­sion (ne par­lons pas de pen­sée…) venus tout droit d’outre Atlan­tique, aucune force de rap­pel n’existe puis­qu’ils pré­tendent concou­rir dans la caté­go­rie des pro­jets, des uto­pies, des futurs qui chantent.

Le fran­glais n’est qu’un sen­tier sans retour vers l’en­li­se­ment dans une éphé­mère médiocrité.

L’É­co­no­mie Sociale pro­cède d’un pos­tu­lat de soli­da­ri­té entre les socié­taires. Mais la soli­da­ri­té en soi ne veut pas dire grand-chose. Elle peut être extrê­me­ment lâche, et ne repo­ser que sur un sen­ti­ment de conni­vence très ténu (l’hu­ma­ni­té n’est-elle pas elle-même une grande famille ?) ou sur un inté­rêt maté­riel com­mun d’une tri­viale bana­li­té ; elle peut, à l’in­verse, s’ap­puyer sur des liens per­son­nels très forts, des choix de vie exi­geants, ou l’exis­tence par­ta­gée de han­di­caps, de dan­gers, de menaces qui forcent à l’u­nion. L’é­ven­tail des pos­sibles est donc très large. Mais qu’il s’a­gisse de soli­da­ri­tés objec­tives ou de pré­fé­rences fugaces, l’en­tre­prise d’É­co­no­mie Sociale est tou­jours plus qu’un club ou qu’une ligue, car elle doit assu­rer sa ren­ta­bi­li­té, sa sur­vie et son déve­lop­pe­ment sur le mar­ché. La cohé­sion entre ses socié­taires, leur res­pon­sa­bi­li­té par­ta­gée, est alors une néces­si­té ; et ceci est d’une autre nature que la soli­da­ri­té fondatrice.

La maî­trise d’une même langue par l’en­semble des socié­taires est un élé­ment de soli­da­ri­té pos­sible, sur­tout si cette langue leur appa­raît mena­cée ou mino­rée. Mais il y en a bien d’autres. En revanche, la néga­tion du para­mètre lin­guis­tique, l’u­sage immo­dé­ré d’un idiome trans­con­ti­nen­tal domi­nant, conduit à une cer­taine uni­for­mi­sa­tion des cultures, des modes de vie et de pen­sée, et par là, à une indif­fé­ren­cia­tion des modèles économiques.

Allons plus loin. Les diver­si­tés cultu­relles et lin­guis­tiques sont autant de sources poten­tielles de soli­da­ri­tés, sur les­quelles peuvent ger­mer des entre­prises d’É­co­no­mie Sociale. Celles-ci, quand elles se péren­nisent, apportent aux com­mu­nau­tés de socié­taires le ciment, récom­pense de l’ef­fort, qui leur assure cohé­sion et confiance en leur ave­nir. Elles contri­buent sur­tout à sta­bi­li­ser un modèle où les dif­fé­rences ne vont pas s’af­fron­ter dans une lutte pour la domi­na­tion, mais pou­voir coexis­ter et vivre en harmonie.

À l’in­verse, le recours au glo­bish paraît rap­pro­cher les cultures, faci­li­ter les échanges entre des popu­la­tions dif­fé­rentes par leur langue et leur His­toire, mais ce n’est que pour les fondre peu à peu dans une même nuance de gris uni­forme d’où auront dis­pa­ru les soli­da­ri­tés d’o­ri­gine, qu’on aura trop faci­le­ment accu­sées de per­pé­tuer les anta­go­nismes sociaux ou inter­com­mu­nau­taires. Ain­si, uti­li­ser le glo­bish pour pro­mou­voir l’É­co­no­mie Sociale, c’est comme arro­ser ses plantes avec du gly­pho­sate, car c’est recou­rir à un prin­cipe dis­sol­vant de chi­mie sociale qui trans­forme des per­sonnes por­teuses de soli­da­ri­tés enra­ci­nées en indi­vi­dus consom­ma­teurs inter­chan­geables et sans attaches.

La bio­di­ver­si­té est deve­nue, et c’est tant mieux, une prio­ri­té mon­diale. Il doit en être de même de la socio diver­si­té, qui est tout autant mena­cée, et dont la renais­sance est tout autant indispensable.

Fran­co­pho­nie : les forces en présence

Donc, l’é­di­tion 2022 du mois de la Fran­co­pho­nie sera morose, et ce n’est pas l’É­co­no­mie Sociale qui pour­ra contri­buer à l’é­gayer. Mais pro­fi­tons-en pour faire un tour d’ho­ri­zon, en nous limi­tant au ter­ri­toire fran­çais métro­po­li­tain, des dif­fé­rentes forces en pré­sence et des dif­fé­rents théâtres d’opérations.

Ceux-ci sont, en pre­mière ana­lyse, au nombre de cinq, fata­le­ment tou­jours quelque peu interdépendants :

la défense de la langue fran­çaise pro­pre­ment dite, notam­ment contre l’in­va­sion des angli­cismes et américanismes ;

la défense des langues régio­nales, des accents et des expres­sions locales ;

la défense et la pro­mo­tion de l’u­ti­li­sa­tion du fran­çais dans les rela­tions internationales ;

la pro­mo­tion de la « pré­fé­rence fran­co­phone » dans les domaines les plus divers de l’ac­ti­vi­té éco­no­mique, des rela­tions sociales ou de la vie culturelle ;

enfin, la Fran­co­pho­nie arbo­rant sa majus­cule, c’est à dire les ins­ti­tu­tions offi­cielles et au pre­mier rang, bien sûr, l’OIF (Orga­ni­sa­tion Inter­na­tio­nale de la Francophonie).

Ne nous attar­dons pas sur la ques­tion de savoir au nom de quoi cer­tains, peu nom­breux, sont prêts à mouiller leur che­mise pour la langue fran­çaise, alors que d’autres n’en font aucun cas. Ne cher­chons pas non plus à étendre à l’in­fi­ni notre pro­blé­ma­tique vers la socio­lo­gie, la géo­po­li­tique ou l’his­toire longue ; qu’il nous suf­fise de décrire qui fait quoi, qui est fort et qui ne l’est pas, où sont les blo­cages et où sont les atouts, enfin quelles sont les pers­pec­tives d’évolution.

Bien­tôt soixante années se seront écou­lées depuis la paru­tion du pam­phlet d’É­tiemble Par­lez-vous fran­glais ? En ces soixante ans, com­bien le monde a chan­gé ! Le mot de fran­co­pho­nie n’exis­tait pas encore. Et cepen­dant, le diag­nos­tic por­té alors n’a pas vieilli. La situa­tion de la langue fran­çaise s’est certes for­te­ment aggra­vée, mais la nature des attaques qui lui sont por­tées, leur pro­ve­nance, leur délé­tère récur­rence ne semblent pas avoir varié d’un iota. Notre sino­logue rim­bal­dien et trots­kyste avait par­fai­te­ment décrit la rage d’une par­tie des élites fran­çaises à déni­grer leur langue, à s’y essuyer les pieds, et à lui pré­fé­rer en toute cir­cons­tance le sabir atlan­tique, si moderne, si effi­cace, si friendly.

Cette per­ma­nence de la cor­ro­sion du fran­çais par ceux qui devraient natu­rel­le­ment en être les plus fidèles sou­tiens semble défier les fac­teurs démo­gra­phiques, éco­no­miques ou tech­no­lo­giques qu’on met géné­ra­le­ment en avant pour expli­quer l’é­vo­lu­tion des socié­tés. Il sem­ble­rait, hélas, qu’il en soit de même pour les quelques Hurons qui défendent notre langue avec achar­ne­ment. Il me faut res­ter pru­dent en la matière, car ces fli­bus­tiers sont trop peu nom­breux pour rele­ver d’une véri­table ana­lyse sta­tis­tique. Néan­moins on reste frap­pé, quand il arrive de dis­cu­ter avec cer­tains d’entre eux, de consta­ter com­bien ils en sont res­tés à la France des années Étiemble. Ils cultivent une sorte de nos­tal­gie sur­ai­guë d’un âge d’or du rayon­ne­ment fran­çais qui n’a jamais exis­té, ou alors au temps loin­tain de Rivarol.

Pour­tant, les mou­ve­ments d’o­pi­nion en faveur de la pré­ser­va­tion des sites, des espaces natu­rels ou du patri­moine en géné­ral ren­contrent de plus en plus d’é­cho. D’où vient que la langue fran­çaise n’en pro­fite pas ? C’est que, je pense, les tré­sors à pro­té­ger ont affaire à des pol­lueurs, par­fois conscients, par­fois non, alors que le fran­çais subit, en plus, l’as­saut de véri­tables enne­mis. Et il est plus facile de se liguer contre des com­por­te­ments que tout le monde condamne que contre des adver­saires déter­mi­nés qui font montre d’une cer­taine logique.

Pre­nons le cas des océans, qui viennent de faire l’ob­jet d’un som­met inter­na­tio­nal. La néces­si­té de les pro­té­ger a peu à peu gagné l’en­semble des esprits ; cela n’a pas fait dis­pa­raître la pol­lu­tion, mais la majo­ri­té des pol­lueurs admet désor­mais que c’est mal de dégra­der l’en­vi­ron­ne­ment marin et qu’il leur fau­dra néces­sai­re­ment, à terme plus ou moins rap­pro­ché, chan­ger de com­por­te­ment. Et s’il existe tou­jours des pol­lueurs cyniques et retors, il n’en sera néan­moins aucun pour reven­di­quer ses pra­tiques haut et fort, pour pro­cla­mer que l’o­céan est intrin­sè­que­ment mau­vais, et donc qu’il est légi­time et utile de l’a­bî­mer. Or c’est ce qui se passe avec la langue française.

Car si cer­tains la voient comme un monu­ment en péril, si la grande majo­ri­té de ses locu­teurs y sont rela­ti­ve­ment indif­fé­rents, si les ins­ti­tu­tions cen­sées la défendre se défaussent trop sou­vent de leurs res­pon­sa­bi­li­tés, il existe des mino­ri­tés actives qui la per­çoivent comme une puis­sance oppres­sive à abattre. Ces der­nières années, deux mou­ve­ments sont venus ren­for­cer cette mou­vance qui était jus­qu’i­ci sur­tout le fait des publi­ci­taires, de la presse fémi­nine et des écoles de com­merce : le cou­rant dit « déco­lo­nial » et l’é­cri­ture dite « inclusive ».

Face à cette offen­sive, le rem­part légis­la­tif et régle­men­taire appa­raît par­ti­cu­liè­re­ment ténu. La « loi Tou­bon », qui était dès l’o­ri­gine mal fice­lée, n’est plus guère appli­quée. Durant une pre­mière période, déjà loin­taine, les asso­cia­tions habi­li­tées à signa­ler les man­que­ments les plus visibles à l’o­bli­ga­tion de s’a­dres­ser au public en fran­çais ont pu, à tra­vers une struc­ture ad hoc bap­ti­sée « Droit de com­prendre », faire sys­té­ma­ti­que­ment condam­ner les contre­ve­nants par les tri­bu­naux. Mais un beau jour, la Direc­tion char­gée de la répres­sion des fraudes (DGCCRF), man­quant de moyens, déci­da de ne plus s’oc­cu­per des dos­siers ne por­tant que sur la loi Tou­bon. Il n’y avait sans doute pas là de mau­vaise inten­tion, mais per­sonne n’ayant pris le relais, les asso­cia­tions se sont retrou­vées seules, sans sou­tiens tech­niques ni juri­diques, et sur­tout sans argent. Elles ont rapi­de­ment bais­sé les bras. Si elles avaient pu recru­ter des mil­liers d’adhé­rents, nul doute qu’elles auraient pu réta­blir un rap­port de forces en leur faveur. Mais nous en reve­nons là au pro­blème précédent…

Aujourd’­hui, les pro­cès sont rares, et sou­vent per­dus. Les juges semblent igno­rer la loi, ou alors ils sont per­sua­dés que le com­bat pour le fran­çais est une lutte d’ar­rière garde et que de toutes façons le glo­bish triom­phe­ra. C’est ain­si que l’É­cole Nor­male Supé­rieure, qui avait mis en place un cur­sus d’en­sei­gne­ment entiè­re­ment en anglais, a non seule­ment gagné son pro­cès contre une asso­cia­tion qui ne fai­sait que la rap­pe­ler à la loi, mais a obte­nu d’elle, en plus, un dédom­ma­ge­ment, récu­pé­rant ain­si à son pro­fit la maigre sub­ven­tion que l’É­tat avait ver­sé à cette asso­cia­tion. Un comble !

Il existe une Com­mis­sion de Ter­mi­no­lo­gie qui est char­gée de pro­po­ser des équi­va­lents fran­çais aux dif­fé­rents termes nou­veaux, presque tou­jours anglo-saxons, qui accom­pagnent les inno­va­tions tech­niques et les pro­grès des sciences. Les avo­cats des admi­nis­tra­tions et col­lec­ti­vi­tés prises en fla­grant délit (ou plu­tôt, en fla­grant délire) de fran­gli­tude ont for­gé un argu­ment spé­cieux en faveur de leurs clients : si un terme étran­ger n’est pas tra­duit par la Com­mis­sion de Ter­mi­no­lo­gie, c’est qu’il est libre d’u­ti­li­sa­tion par un ser­vice offi­ciel. Et des juges ont gobé cette âne­rie. Sont bien enten­du dans ce cas tous les mots anglais d’u­sage cou­rant : let’s condui­sant à l’af­freux Let’s Grau qui souille le Grau du Roi, only qui nous a don­né le stu­pide palin­drome Only Lyon qui déses­père Per­rache ou easy qui nous trans­porte d’aise dans le RER avec le passe easy navigo.

Face à la démis­sion de la Jus­tice, que peut-on espé­rer des ins­ti­tu­tions ? L’A­ca­dé­mie Fran­çaise est, très récem­ment et pour la pre­mière fois, mon­tée au cré­neau. Il faut s’en réjouir, mais cela reste très limi­té. Rien ne bou­ge­ra, me semble-t-il, sans un mou­ve­ment popu­laire d’une cer­taine ampleur. Reste à savoir com­ment le sus­ci­ter, et là, j’a­voue ne pas connaître la recette miracle.

AIMER POUR NE PAS MASSACRER, NI LAISSER MASSACRER

Le com­bat pour l’in­té­gri­té et pour le rayon­ne­ment de la langue fran­çaise ne passe pas par un ren­for­ce­ment de la loi Tou­bon, ni par des sanc­tions effec­tives à l’en­contre des contre­ve­nants, ni par une meilleure effi­ca­ci­té des com­mis­sions de ter­mi­no­lo­gie, ni par l’é­vo­ca­tion émue d’une gran­deur natio­nale révo­lue et lar­ge­ment fan­tas­mée ; il passe, beau­coup plus sim­ple­ment, par la conquête des cœurs.

Certes, il nous eût été plus agréable que la magis­tra­ture et les élites qui nous gou­vernent ne fussent point pas­sées, avec armes et bagages, dans les rangs enne­mis. Certes, chaque pro­cès per­du nous fait mal, en ce sens qu’il marque un nou­veau pro­grès de la bêtise et de l’in­cul­ture. Certes, on peut res­sen­tir de doux fris­sons de béa­ti­tude en se lais­sant ber­cer par l’a­do­ra­tion d’i­mages pieuses plus ou moins enjo­li­vées. Mais foin de nos états d’âme ! Nous devons prendre acte des rap­ports de force.

Si l’en­ne­mi peut se per­mettre de rire de la loi Tou­bon, c’est qu’il sait s’ap­puyer sur un double consen­sus que la moder­ni­té mon­dia­lo-mar­chande lui sert sur un pla­teau d’argent. Il y a, d’a­bord, l’in­tou­chable Liber­té, celle qui en prin­cipe ne s’ar­rête que là où elle com­mence d’empiéter sur celle d’au­trui. Or il n’est rien de plus faux, car entre la liber­té-caprice d’in­di­vi­dus aisés, sans scru­pules et sans attaches, et la liber­té-refuge du bon peuple qui n’a que sa langue et sa patrie pour tout héri­tage, il y a une dif­fé­rence fla­grante de tem­po­ra­li­té. La pre­mière aura eu lar­ge­ment le temps de tout sac­ca­ger avant que la seconde n’ait com­men­cé à réagir. C’est donc au nom d’une Liber­té sans aucune entrave que les publi­ci­taires se sont arro­gé le droit moral de mas­sa­crer la langue, droit que le légis­la­teur a refu­sé de leur contes­ter, limi­tant ses recom­man­da­tions aux admi­nis­tra­tions et autres ser­vices publics.

Et il y a, ensuite, cette théo­rie rela­ti­viste et per­verse qui pré­tend que les langues ne cessent d’é­vo­luer et de s’en­ri­chir d’ap­ports étran­gers. Et qu’il ne faut donc pas s’of­fus­quer de l’in­va­sion des angli­cismes, car après tout il y a beau­coup de mots fran­çais qui sont pas­sés dans la langue anglaise. Je suis cer­tain que les cuistres qui pro­fessent ce genre d’é­nor­mi­tés le font de bonne foi. Si les armes de la cou­ronne bri­tan­nique portent les mots « Dieu et mon Droit » et « Hon­ni soit qui mal y pense » c’est sans doute qu’un prince de Galles en culottes courtes a lu ça sur l’emballage de ses bis­cuits du matin et qu’il a trou­vé que c’é­tait joli, alors pour lui faire plai­sir sa maman la Queen les a fait gra­ver entre le lion et la licorne. Et quand on lui a expli­qué que c’é­tait du fran­çais il s’est écrié : Alors ça c’est cool !

Bien sûr que sur le temps long, les langues évo­luent, et qu’elles se métissent lorsque des popu­la­tions se ren­contrent, ce qu’elles ne font pas tou­jours paci­fi­que­ment, d’ailleurs. De même qu’un pay­sage qu’on aime et qu’on veut pro­té­ger n’a pas tou­jours été iden­tique à ce qu’il est aujourd’­hui, et qu’il conti­nue­ra de se modi­fier, ne serait-ce que par la crois­sance des arbres. Si ces chan­ge­ments se font len­te­ment, en pré­ser­vant l’har­mo­nie d’en­semble, on les accep­te­ra avec bon­heur. Mais voi­ci qu’ar­rive un car de tou­ristes qui débarque sa car­gai­son de van­dales pour un pique-nique cham­pêtre. Ils vont pié­ti­ner les mas­sifs de fleurs et ense­men­cer le ter­rain de leurs canettes vides et autres papiers gras ; fau­dra-t-il s’en féli­ci­ter ? N’y voir qu’une « évo­lu­tion » aus­si natu­relle qu’i­nof­fen­sive ? Un apport étran­ger béné­fique ? Le bon sens répond qu’il ne s’a­git que de pol­lu­tion, volon­taire qui plus est, et qu’a­près un bon net­toyage l’en­droit devra être fer­mé aux tou­ristes mal éle­vés. Eh bien ! En ce qui concerne la langue, nous sommes exac­te­ment dans cette situation.

Si les habi­tants sont réel­le­ment atta­chés à la conser­va­tion de leurs pay­sages, ils sau­ront l’im­po­ser. Et la loi, Tou­bon ou autre, ne sera pour eux qu’un acces­soire ; quand le cœur com­mande, la tête suit. Dans le cas inverse, si le cœur n’y est pas, toutes les lois du monde n’empêcheront pas le sac­cage. Un bon exemple pour­rait nous être don­né par la Corse, où la langue joue pour les patriotes un rôle cen­tral, indis­cu­té parce que char­nel, et non intel­lec­tuel ou pure­ment procédural.

Or ce qui est le plus sym­bo­lique dans le dis­po­si­tif ins­ti­tu­tion­nel fran­çais est aus­si ce qui en res­sort comme le plus ambi­gu, le moins convain­cant, le moins enga­geant : l’ar­ticle 2 de la Consti­tu­tion, qui com­mence par la phrase « La langue de la Répu­blique est le fran­çais ». Les rédac­teurs du texte avaient en tête l’É­tat, l’Ad­mi­nis­tra­tion, les ser­vices offi­ciels. Ils ont pré­fé­ré un terme plus nébu­leux et plus indé­ter­mi­né, mais à coup sûr plus lyrique. On croit voir, on croit entendre une Marianne éche­ve­lée grim­pant sur les bar­ri­cades, exhor­tant les sans-culottes à jeter à bas la tyran­nie, mais, en pur lan­gage fran­çois, s’il vous plaît. L’i­mage est gran­diose, mais elle ne sert à rien ni à personne.

Depuis une bonne ving­taine d’an­nées, c’est à dire bien après la rédac­tion de notre article 2, on uti­lise beau­coup plus qu’a­vant le terme de Répu­blique, mais dans un sens qui nous éloigne de l’op­po­si­tion entre chose publique et chose pri­vée ; les valeurs répu­bli­caines sont constam­ment évo­quées, mais plus en rap­port avec la laï­ci­té et la cohé­sion sociale qu’a­vec la dési­gna­tion des auto­ri­tés officielles.

Moyen­nant quoi, il est deve­nu impos­sible de par­ler clair et de don­ner un sens aux mots, et à trop se réfé­rer à la « langue de la Répu­blique » on en vient à sacra­li­ser toutes les ambi­guï­tés que cette phrase char­rie. C’est comme si l’on devait prendre au pied de la lettre cha­cune des paroles de la Mar­seillaise. C’est absurde, et aucun adepte du fran­glais ou de l’é­cri­ture inclu­sive ne sera inti­mi­dé si d’a­ven­ture on lui fai­sait grief de n’être pas un bon républicain.