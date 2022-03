Par Hélène Chaprais

L’attaque de l’Ukraine par la Rus­sie a pro­vo­qué une légi­time émo­tion et une indi­gna­tion bien com­pré­hen­sible. Mais on peut déplo­rer que le sys­tème poli­ti­co-média­tique ait l’indignation sélec­tive – ou même l’indignation élec­tive. Car dans ce bal des hypo­crites où la majo­ri­té pré­si­den­tielle mène la danse, la musique sonne faux. L’invasion de l’Ukraine est un révé­la­teur, en néga­tif, des contra­dic­tions et des men­songes de nos élites, et plus sin­gu­liè­re­ment de nos gouvernants.

Déjà, ceux-là n’avaient pas mouf­té lorsqu’ils ont asso­cié la France au bom­bar­de­ment de la Ser­bie, décré­té sans man­dat par leur maître amé­ri­cain ; plus tard, ils ont eux-mêmes contri­bué à la désta­bi­li­sa­tion durable du Sahel par leur inter­ven­tion en Lybie, avant de quit­ter le Mali la queue entre les jambes il y a quelques semaines.

On ne les a peu, voire pas, enten­dus ne serait-ce que dénon­cer le sort des chré­tiens d’Orient, et on ne les a pas vus, a for­tio­ri, leur venir en aide. Ils n’ont pas davan­tage sour­cillé pour l’Arménie, lais­sée à son triste sort dans l’indifférence géné­rale ; pour­tant, vio­lant en per­ma­nence le ces­ser le feu, les Azé­ris tiraient sur les civils et bom­bar­daient des écoles. Ils n’ont pas même évo­qué les presque 15 000 morts du conflit rus­so-ukrai­nien depuis 2014 – dont plus de 3 000 civils.

Chez nous en France, les mêmes dénoncent en per­ma­nence toute forme de natio­na­lisme, mais ils glo­ri­fient le natio­na­lisme dont les Ukrai­niens font aujourd’hui preuve ; ils crient quo­ti­dien­ne­ment au fas­cisme et au nazisme, mais ne sont pas déran­gés par la pré­sence d’un régi­ment ukrai­nien (Azov), ouver­te­ment nazi, au sein des forces mili­taires ukrainiennes.

Ils méprisent les can­di­dats à la pré­si­den­tielle qui n’ont pas d’ex­pé­rience poli­tique ou n’ont jamais été élus locaux ou par­le­men­taires, mais ils se pâment devant un acteur et humo­riste ukrai­nien deve­nu président.

Ils pré­tendent vou­loir « faire la guerre » à une épi­dé­mie ou à une éco­no­mie, et depuis des années, ils liquident notre indus­trie mili­taire et notre armée, si bien qu’elle man­que­rait de moyens au bout d’une quin­zaine de jours en cas de conflit.

Ils se targuent d’a­voir un taux de chô­mage au plus bas depuis 15 ans, quand il est encore le double de celui de la Russie.

Ils ont vio­lem­ment répri­mé les mani­fes­ta­tions des gilets jaunes et les convois de la liber­té, mais ils dénoncent un sys­tème russe « tota­li­taire » et la répres­sion envers les oppo­sants à la guerre ; ils vili­pendent la dés­in­for­ma­tion de Pou­tine mais ils la pra­tiquent quotidiennement.

Ils dénoncent et sanc­tionnent les oli­garques russes, mais ils jouent aux ban­quiers d’affaires avec la tech­no­lo­gie nucléaire fran­çaise ou les éoliennes. Ils péro­re­ront dans les tri­bunes offi­cielles de la pro­chaine coupe du monde au Qatar, qui finance des orga­ni­sa­tions isla­miques peu fré­quen­tables, et où de nom­breux ouvriers sont morts sur les chan­tiers de nos divertissements.

Face au conflit actuel, ils prônent une véri­table défense euro­péenne mais ne pipent mot lorsque l’Allemagne, en plein réar­me­ment, décide d’acheter des avions de chasse amé­ri­cains au mépris d’une hypo­thé­tique pré­fé­rence européenne.

Le bal des hypo­crites bat son plein. Mais qu’ils prennent garde : comme le fait dire Paul Féval à Char­rette dans la chan­son, « le canon fait mieux dan­ser que le son du violon ».