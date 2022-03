Selon un antique adage, gou­ver­ner consis­te­rait avant tout à pré­voir. Pour les ins­tances euro­péennes, le compte n’y est pas. Et là, il ne s’agit plus de socié­té inclu­sive et autres gad­gets bien­veillants : juste de savoir ce qu’il y aura dans nos assiettes – ou pas – demain.

Ain­si la Com­mis­sion euro­péenne vient-elle enfin de com­prendre que le Vieux Conti­nent était désor­mais dépen­dant des céréales russes et ukrai­niennes. Tout comme il aura fal­lu attendre le Covid-19 pour s’a­per­ce­voir que nous n’étions même plus capables de fabri­quer de l’aspirine et que nos voi­tures pei­naient à rou­ler sans ces micro-pro­ces­seurs, eux aus­si usi­nés en Chine.

