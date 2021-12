QUI NOYAUTE LE PCF ?

Par Michel Cor­celles

Notre ami Michel Cor­celles nous livre depuis quelques temps par des articles suc­ces­sifs, ses réflexions sur la stra­té­gie du par­ti com­mu­niste qui eut un rôle majeur dans notre pays dans les années d’après-guerre. Aujourd’hui, ce par­ti réduit à la por­tion congrue, n’en n’a pas moins une acti­vi­té désta­bi­li­sante (peut être à son corps défen­dant) dans le pays, car tra­ver­sé par denom­breuses et anciennes rami­fi­ca­tions deve­nues des « méta­stases » ou des élec­trons libres et aus­si peut-être par le fait que les ana­lyses mar­xistes sont res­tées pré­sentes dans les esprits de notre époque sous la forme de « variants » socié­taux comme on dit aujourd’hui en ces temps de pan­dé­mie. A l’heure ou nous célé­brons dans le plus par­fait silence, la chute de l’empire sovié­tique, il est inté­res­sant de se livrer sinon à un état des lieux , du moins à des obser­va­tions ponc­tuelles. (AF)

Des élus locaux com­mu­nistes, issus prin­ci­pa­le­ment de com­munes rurales dénoncent, dans cer­taines villes encore déte­nues par leur par­ti, un noyau­tage des muni­ci­pa­li­tés par des élé­ments dénon­cés en d’autres temps par le Par­ti lui-même comme des « dévia­tion­nistes » ou groupes « anti par­ti » et pre­nant aujourd’hui la forme prin­ci­pale de noyaux« isla­mo­gau­chistes », ren­for­cés fort oppor­tu­né­ment par des grou­pus­cules eux même rom­pus aux tech­niques du noyau­tage comme le Par­ti Com­mu­niste des Ouvriers de France (PCOF), spé­cia­li­sé dans l’infiltration des mani­fes­ta­tions de rues ou le Pôle de Renais­sance Com­mu­niste en France (PRCF), bie­nim­plan­té dans le Pas-de-Calais, héri­tier du sta­li­nien Gre­metz et enga­gé dans le noyau­tage de la fran­co­pho­nie… ou encore le Par­ti Com­mu­niste Révo­lu­tion­naire de France (PCRF) de stricte obser­vance léni­niste spé­cia­li­sé dans les luttes anti colo­nia­listes réchauf­fées (Gua­de­loupe, contes­ta­tion du som­met du 9 octobre de Mont­pel­lier, sou­tien aux indé­pen­dan­tistes calé­do­niens…). On pour­rait ajou­ter le Ras­sem­ble­ment Com­mu­niste (res­té sur la ligne des luttes anti impé­ria­listes ou encore l’Association Natio­nale des Com­mu­nistes. On note­ra que ces dif­fé­rentes orga­ni­sa­tions ont une domi­nante inter­na­tio­nale mar­quée … faute peut-être d’une capa­ci­té à agir sur la situa­tion inté­rieure. Reste qu’un de leur point com­mun est de vou­loir « régé­né­rer » le PCF.

Tou­te­fois l’aspect le plus ori­gi­nal et viru­lent de cet entrisme, somme toute mar­gi­nal car pro­cé­dant de grou­pus­cule mar­gi­naaux, réside dans sa conno­ta­tion isla­miste ou plu­tôt gau­chisme dégui­sé en isla­misme. Et c’est bien celui-ci qui inquiète, au sein même du par­ti, les élus ruraux. Se rejoignent là des élé­ments radi­ca­li­sés, des élé­ments venus du trots­kisme et des nos­tal­giques du par­ti d’avant le rap­port Koucht­chev, ayant sub­sis­té, mieux qu’on ne croit dans les recoins du par­ti. Le niveau intel­lec­tuel de ces élé­ments (notam­ment à Mar­seille) explique leur suc­cès à l’intérieur d’un par­ti qui ne brille plus par son niveau intellectuel.

Ce noyau­tage résulte moins d’une conni­vence entre ces grou­pus­cules et les ins­tances du par­ti que d’un mou­ve­ment conti­nu d’entrisme enga­gé de longue date et revi­vi­fié par des apports venus d’une frange du monde musul­man inté­grée depuis des décen­nies à la contre socié­té com­mu­niste. Au sein de ce monde musul­man des élé­ments plus jeunes ont adop­té des posi­tions plus radi­cales et du fait de leur nombre, de leur jeu­nesse et de la force de leur enga­ment ont consti­tué une « filière » qui aujourd’hui pros­père à l’intérieur d’un par­ti dimi­nué, sans doc­trine, sans capa­ci­té de fil­trage (faute de for­ma­tion des cadres), per­méable. Le noyau­teur noyau­té, ver­sion léni­niste de l’arroseur arrosé.

Ce phé­no­mène est per­cep­tible dans cer­taines villes où le PCF conserve une majo­ri­té muni­ci­pale (encore qu’il puisse se consta­ter dans des groupes d’oppositions com­mu­niste au sein de conseils municipaux)

Les élus ruraux qui attirent l’attention sur cette situa­tion ont des rai­sons d’être inquiets sur un point stric­te­ment élec­to­ral car il clair que les mili­tants sont par­ta­gés entre Fabien Rous­sel et Jean-Luc Mélan­chon. Or l’attraction qu’exerce ce der­nier attire tout natu­rel­le­ment cette frange « isla­mo gauchiste »

Un tout récent son­dage attri­bue à Fabien Rous­sel 1% des inten­tions de votes à la pro­chaine élec­tion pré­si­den­tielle, alorsque Marie Georges Buf­fet avait obte­nu 1,93% des voix à l’élection pré­si­den­tielle de 2007. Un score final de 1% signi­fie­rait que le PCF est peu­plé de gens qui pour une large part s’y abritent encore, qui s’en servent (qui le noyautent !) mais n’en sont plus. On pour­rait ima­gi­ner que demain le PCF ne soit plus qu’un paravent camou­flant, dans ses mai­ries, dans ses der­niers bas­tions syn­di­caux, dans quelques asso­cia­tions, l’armée de réserve d’une révo­lu­tion certes sans ave­nir à vue humaine mais pou­vant ser­vir de force d’appoint en cas de troubles.

Reste qu’en pre­mière approche il faut prendre acte d’une inquié­tude, au sein du PCF, à l’égard d’une frac­ture entre des mili­tants héri­tiers d’une approche laïque, ouvrié­riste et ter­rienne et d’autres, issus des nou­velles popu­la­tions des ban­lieues et por­teurs de valeurs que par com­mo­di­té nous appel­le­rons « isla­mo­gauch­sites » où un Islam dévoyé camoufle une volon­té tota­le­ment subversive.