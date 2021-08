Par Domi­nique RUEFF

Nous rece­vons ce mes­sage du Dr Domi­nique RUEFF que nous nous empres­sons de publier. Même si nous res­tons pru­dents devant l’enthousiasme des conclu­sions du méde­cin, (la répu­blique gou­verne mal mais se défend bien) il n’y a pas de mal à ouvrir une bonne bou­teille pour fêter ça, ce sera tou­jours une de prise avant qu’on inter­dise la cir­cu­la­tion du lait de la vigne. (AF)

Tous les vac­cins vont se péri­mer le 20/10/2021. Infor­ma­tion vérifiée.

L’u­nion euro­péenne, a approu­vé (google) 5 thé­ra­pies qui seront dis­po­nibles dans tous les hôpi­taux des états membres pour soi­gner le covid. Ces thé­ra­pies sont approu­vées par décret du conseil euro­péen (par­le­ment euro­péen) et seront en fonc­tion à par­tir du 1/10. Donc seront dis­tri­bués petit à petit vers le 20/10. Les vac­cins ont été approu­vé en « voie expé­ri­men­tale pro­vi­soire ». Or, étant don­né que par décret il y aura obli­ga­tion de pres­crire ces 5 nou­veaux médi­ca­ments, l’utilisation du vac­cin pren­dra fin. Ain­si on com­prend pour­quoi tous les états disaient « entre sep­tembre il faut que… ». Ils savaient déjà tout. Il faut avoir patience. N’ac­cep­tez aucun chan­tage. Soyez patients.

Main­te­nant que l’I­ver­mec­tine est à nou­veau auto­ri­sée, plus besoin de vaccin.

Excel­lente nou­velle. L’ins­ti­tut Pas­teur recon­nait l’ef­fi­ca­ci­té de l’I­ver­mec­tine. Une seule prise pour­rait chez cer­taines per­sonnes éra­di­quer tout le maté­riel géné­tique du SARS covid-19. Lisez bien et partagez.

A FAIRE CIRCULER EN MASSE A TOUS VOS CONTACTS ! Ils ont perdu …

Une bonne nou­velle : L’I­ver­mec­tine est désor­mais scien­ti­fi­que­ment recon­nu comme médi­ca­ment effi­cace, en pro­phy­laxie et pour le trai­te­ment de Covid-19 par des cher­cheuses de l’ins­ti­tut Pas­teur en France. Les résul­tats de leurs études ont été publiés dans la revue EMBO Mole­cu­lar Méde­cine le 12 juillet 2021, c’est donc récent. Une ana­lyse des résul­tats d’autres recherches publiées dans l”« Ame­ri­can jour­nal of Thé­ra­peu­tics » appelle dure­ment, preuves à l’ap­pui, à pas­ser outre les direc­tives des agences sani­taires et à inclure L’I­ver­mec­tine dans la norme de traitement.

Le gou­ver­ne­ment de Macron était au cou­rant… Ne lâchez rien gagnez du temps gar­dez vos liber­tés .de corps et d’es­prit. Pre­nez soin de vous.

Et voi­là il semble que l’on ait bien­tôt gagné…