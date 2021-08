Som­maire



Actua­li­té

- Afrique du Sud : les véri­tables rai­sons du chaos

- Nige­ria : la sous-trai­tance du jihad par les Peul

- Aux ori­gines de la guerre du Tigré



His­toire

Maroc : Pétain contre Lyautey

Edi­to­rial de Ber­nard Lugan

La puis­sance du déter­mi­nant ethnique

Afrique du Sud, Nige­ria et Ethio­pie, voi­là trois des plus impor­tants pays afri­cains qui tra­versent actuel­le­ment des crises exis­ten­tielles. Pas de ces crises éco­no­miques ou sociales qui frappent tous les Etats afri­cains et qui, même en cas de gra­vi­té extrême ne remettent pas en cause le contrat social natio­nal. Mais des crises qui posent la ques­tion de la simple sur­vie de ces trois Etats mul­ti-eth­niques :

- Der­rière le miroir aux alouettes de la crise sociale, l’Afrique du Sud est ain­si confron­tée au déter­mi­nant zulu.

- Der­rière l’apparence reli­gieuse, le Nige­ria cen­tral est face à la ques­tion peul.

- Quant à l’Ethiopie, un pays qui n’a jamais été véri­ta­ble­ment colo­ni­sé, c’est sa mosaïque eth­nique qui se délite sous nos yeux avec la reven­di­ca­tion indé­pen­dan­tiste du Tigré.

