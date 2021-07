ENQUÊTE : DIX GRANDS PATRONS SE COALISENT POUR L’IMMIGRATION

L’im­mi­gra­tion, armée de réserve du capi­ta­lisme disait Marx. Le JDD a don­né une nou­velle preuve de cette brillante intui­tion, en publiant une tri­bune où dix grands patrons – sou­te­nus par des fonds d’investissement du monde entier – font la pro­mo­tion de l’im­mi­gra­tion en France. Qui sont-ils ? Enquête.

Vous savez que l’immigration de masse a été lan­cée dans les années 70 en France par des PDG qui avaient besoin de faire pres­sion à la baisse sur les salaires. Ils recom­mencent. Le Jour­nal du dimanche du 19 juin a publié une tri­bune éton­nante. Les pré­si­dents de dix grandes socié­tés ont lan­cé un appel pour « faire bou­ger les lignes » et se sont enga­gés pour accom­pa­gner l’intégration des 50 000 per­sonnes qui se réfu­gient tous les ans en France. Revue de troupes.

Sébas­tien Bazin est un ges­tion­naire de fonds d’investissement. Sur le tard, il s’est piqué de deve­nir PDG d’une vraie socié­té, Accor. Ce groupe inter­na­tio­nal de l’hôtellerie a besoin de femmes de ménages, de ser­veurs et autres métiers de l’accueil. Les grèves des per­son­nels hôte­liers des der­nières années tirent les salaires vers le haut. Il est temps de faire entrer de nou­veaux Alba­nais. Mais on les appel­le­ra « talents ». Accor appar­tient pour plus de 51% à des fonds chi­nois, qata­ris, saou­diens, anglais, amé­ri­cains, etc.

La suite