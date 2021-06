Fin de civilisation ?

Par Gérard Leclerc

Le car­di­nal De Kesel, arche­vêque de Bruxelles-Malines, vient de publier un essai sur la situa­tion des chré­tiens dans une socié­té qui n’est plus chré­tienne (Foi & reli­gion dans une socié­té moderne, Sal­va­tor). Faute de l’avoir lu, je ne me per­met­trai pas d’interpréter sa pen­sée. Je m’interroge néan­moins sur l’analyse qu’il peut faire de cette socié­té. S’il lui accorde des cré­dits, quels sont-ils ? Peut-être ses juge­ments sont-ils accor­dés à la com­plexi­té du monde actuel. Mais je me pose tout de même une ques­tion. Signale-t-il le bas­cu­le­ment spi­ri­tuel, moral, d’une civi­li­sa­tion qui, de chré­tienne, est deve­nue a‑chrétienne ? Un Ches­ter­ton, un Ber­na­nos étaient par­ti­cu­liè­re­ment sen­sibles à un tel bas­cu­le­ment, car pour eux, un monde qui avait per­du le sens de Dieu, était mûr pour les pires déviations.

Athéisme et christianisme

Ce qui me frappe, aujourd’hui, c’est que ce sont le plus sou­vent des non-chré­tiens, ou des gens éloi­gnés de la pra­tique reli­gieuse, qui se montrent les plus atten­tifs au carac­tère judéo-chré­tien de notre civi­li­sa­tion et à la perte irré­pa­rable que consti­tue le nau­frage de cet héri­tage. Le cas de Michel Onfray est par­ti­cu­liè­re­ment signi­fi­ca­tif. Il a com­men­cé sa car­rière phi­lo­so­phique à l’enseigne d’un athéisme reven­di­qué et d’une décons­truc­tion du chris­tia­nisme. Et voi­là qu’il déclare dans Le Figa­ro du 18 juin : « Je regrette le déclin de la civi­li­sa­tion judéo-chré­tienne, je me bats pour elle. » De ce déclin, il nous offre une ana­lyse qui fait plus que froid dans le dos et qui devrait sin­gu­liè­re­ment aler­ter tous ceux qui, du côté chré­tien, chantent les louanges de notre bel aujourd’hui. Le mieux est de le citer longuement.

