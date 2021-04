Très bel article du quo­ti­dien Pré­sent sur le der­nier N° de la Nou­velle Revue Uni­ver­selle (n°62). A lire sans modé­ra­tion.

En 2020, La Nou­velle Revue uni­ver­selle fêtait les cent ans de la revue fon­dée en 1920 par Jacques Bain­ville. Il était donc natu­rel que ses numé­ros de l’année fussent consa­crés à hono­rer Maur­ras et Bain­ville. Mais leur pers­pec­tive n’était pas seule­ment his­to­rique. Il s’agissait de déga­ger l’actualité de Maur­ras et de Bain­ville, de « réac­ti­ver ses racines maur­ras­siennes », mais en « aggior­na­men­to », en met­tant à jour les traces du « maur­ras­sisme » pré­sentes dans la socié­té fran­çaise et chez cer­tains de ses intellectuels.

