L’anglo-américain serait-il deve­nu lui aus­si langue offi­cielle de la France ?! Que ce soit en matière migra­toire, en matière lin­guis­tique, en matière de bra­dage de nos entre­prises et de notre patri­moine, Emma­nuel Macron relève de la Haute Cour de Jus­tice pour tra­hi­son du peuple français !

« Nou­velle pro­vo­ca­tion contre les Fran­co­phones et les amis de la langue fran­çaise en France et dans le monde : le gou­ver­ne­ment a choi­si la Semaine de la Fran­co­pho­nie et de la langue fran­çaise pour pré­sen­ter, sans le moindre débat par­le­men­taire préa­lable, son pro­jet de nou­velle carte d’identité bilingue où les rubriques sont toutes libel­lées en fran­çais et… en anglais. L’anglicisation en marche ! Ça ne suf­fi­sait pas à l’équipe gou­ver­ne­men­tale en place de fer­mer les yeux sur les innom­brables entorses des grandes firmes « fran­çaises » pri­vées et publiques (Renault, PSA) qui bas­culent leur com­mu­ni­ca­tion tech­nique vers le tout-anglais ou qui nomment leurs pro­duits et enseignes en anglais (« Ma French Bank », « TGV Night », etc.).



