Le retour de l’euthanasie

Par Gérard Leclerc

Un pro­jet de loi en faveur de l’euthanasie a le sou­tien d’une bonne par­tie du groupe par­le­men­taire. Paral­lè­le­ment un mou­ve­ment de pro­pa­gande se déve­loppe dans le même sens dans les médias.

Dans deux quo­ti­diens en vente hier dimanche, Le Pari­sien et Le Jour­nal du dimanche, le thème de l’euthanasie était pré­sen­té sous le jour le plus favo­rable. Et même disons-le, de la façon la plus mili­tante. Le moment est-il bien choi­si pour lan­cer ce débat dans l’opinion ? Le gou­ver­ne­ment, par la voix d’Olivier Véran, ministre de la San­té, a don­né un avis défa­vo­rable à la dis­cus­sion d’un pro­jet de loi sur la fin de vie. Ce fai­sant, il est en oppo­si­tion avec une par­tie impor­tante de sa majo­ri­té qui milite ouver­te­ment en faveur de l’euthanasie. Une per­son­na­li­té se détache net­te­ment dans ce com­bat, celle de Jean-Louis Tou­raine, dépu­té de La Répu­blique en marche, et par ailleurs pro­fes­seur de méde­cine. Il s’est tou­jours dis­tin­gué dans les débats dits socié­taux, rela­tifs notam­ment à la bioé­thique par des posi­tions radicales.

