« PMA pour TOUT.TES ou on vole vos gosses. » C’est de l’humour, on est bien d’accord. Du second degré. Peut-être même du troi­sième, allez savoir. Le genre d’humour qu’on peut se per­mettre lorsqu’on a son rond de ser­viette sur le pla­teau de France Inter, qu’on appar­tient au camp du pro­grès et qu’on défend l’avènement d’une socié­té réso­lu­ment inclu­sive (on dit comme ça, aujourd’hui). Sinon ? Non. Cer­tains ont essayé, ils ont eu des pro­blèmes.

