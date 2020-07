Par Guilhem de Tarlé

Au cinéma : La forêt de mon père,un film belge de Vero Cratzborn, avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir (les parents, Carole et Jimmy), Léonie Souchaud, Mathis Bour et Saskia Dillais de Melo (les enfants, Gina, Tony et Nora).

La forêt de mon père…dommage que le générique ait laissé apparaître une écriture inclusive… dans la continuité des troubles psychiques… pourtant on dit bien « une » écriture sans l’écrir.e !

Le film n’en est pas moins excellent – et stressant – sur un sujet original, inhabituel, nous plongeant dans un amour conjugal et familial exemplaire… Ça change des familles dé-re-composé.e.s.

Les enfants sont parfais dans leur rôle et la petite Nora est mignonne comme tout… mais la mère n’est pas mal non plus…

on irait bien chanter avec elle : « Promenons-nous dans les bois ».

PS : vous pouvez retrouver ce « commentaire » et près de 500 autres sur mon blog Je ciné mate.