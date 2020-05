Les (petits) commerçants : un nouveau front du pays réel ?

Par Michel Corcelles

Chacun s’attend à revoir les gilets jaunes au sortir du déconfinement ! mais dans quel état ? A l’origine pour beaucoup d’observateurs il s’agissait d’une pulsion du pays réel tel que l’affectionnent les tenants d’une France profondequi n’aurait de cesse de secouer le joug des politiciens, technocrates et autres oligarques. Et puis au fil des semaines il est apparu qu’il s’agissait aussi et peut être principalement de l’expression d’une misère sociale profond et enfin au fil des mois s’est affirmée, au fur et à mesure que le mouvement mutait, l’emprise, d’une part d’en encadrement auto généré et d’autre part celui des demi-soldes d’un métachronisme un peu usagé en recherche de recyclage.

Bien entendu il fallait bien dans cette affaire évoquer le poujadisme et ses postérités diverses dont le CIDUNATI de Gérard Nicou et ses prolongements divers se donnant pour vocation d’encadrer les récurrentes jacqueries de la petite et surtout toute petite bourgeoisie en phase de prolétarisation. Il faut citer la tentative de Jean Gilles Mallerais, fiscaliste reconnu, organisateur digne des Nicou et consorts, qui, de tous les leaders éphémères de ces sursauts a certainement été le théoricien le plus averti mais de tout cela que reste-t-il ? Lesgilets jaunes ? Certes, ils en sont un surgeon, même s’ils débordent cette catégorie sans d’ailleurs l’englober totalement.

Mais pour quel avenir ? Chacun sait que le poujadisme, hormis son nom et un souvenir fort, n’a laissé ni doctrine, ni stratégie, ni postérité partisane. Et sa base sociale initiale est allée se rétrécissant pour s’abolir dans une révolte condamnée par l’avènement du paradis des sart up et de la grande distribution. Alors est-il oiseux de s’en occuper ?

Peut-être pas dans l’exact mesure ou le nouveau monde macronnien risque fort d’être comme le dit son ministre Le Drain « le même que celui d’hier … en pire ». C’est possible mais rien n’empêche d’explorer les pistes ouvertes par la recherche des circuits courts, le rôle accru des productions « de proximités » avec le retour des marchés locaux (1), les coups portés au tourisme de masse, la fin de la croyance en la religion des marchés financiers … Il est significatif que l’appel aux « saisonniers » dans l’agriculture pour pallier l’absence des Marocains ou Polonais ait suscité 300 000 volontaires puisés dans les dizaines de milliers de professionnels de la restauration/Hôtellerie jetés à la rue par la crise.

Dans cette perspective, des secteurs sociaux réputés en perdition peuvent perpétuer ou relancer dans une certainepartie de la société française une contestation, une révolte qui pourrait être canalisée. Nul n’envisage le succès d’une « révolution » poujadiste. Mais un establishment en perdition, lui, peut craindre les effets ravageurs d’une révolte.

Encore faudrait-il qu’elle soit encadrée, finalisée par des militants fonctionnant sur des bases doctrinales saines et en vue d’objectifs tactiques et stratégiques clairement définis.

(1) On peut citer l’appel lancé par Elisabeth de Pusy La Fayette pour la réouverture des marchés locaux. Le texte peut en être demandé à : edepusy@aol.com