Adhérez à l’association Gens de France

Association lancée en 2003 par le comte de Paris, Gens de France est la grande famille qui permet au Prince de soutenir et développer ses engagements au service de la France.

Alors qu’on qualifie de plus en plus en souvent notre pays d’archipel, Gens de France a vocation à être un trait d’union. Entre les Français soucieux du bien commun et de notre rayonnement international. Mais aussi entre le présent et le passé de notre pays, à travers la Maison Royale de France et son chef, le comte de Paris.

C’est autour de tous ces échanges que naissent les projets qui sont à la base des engagements du prince.

Rejoindre Gens de France, c’est soutenir la Maison Royale de France et se joindre à ce projet d’unité.

Le prince Jean d’Orléans, comte de Paris, est né le 19 mai 1965 à Boulogne-Billancourt. Héritier des 40 rois qui ont fait la France d’Hugues Capet à Louis-Philippe, il est le fils d’Henri d’Orléans, comte de Paris et de Marie-Thérèse d’Orléans duchesse de Montpensier. Titré duc de Vendôme en 1987 par son grand père Henri d’Orléans comte de Paris, il est le cousin de nombreuses familles royales européennes. En 2009 le Prince se marie avec Philomena de Tornos. Ils ont cinq enfants : Gaston (2009), Antoinette (2012), Louise-Marguerite (2014), Joseph (2016) et Jacinthe (2018) A la mort de son père, le 21 janvier 2019, il prend à son tour le titre de comte de Paris.

