Un jour, deux victoires

Le 8 mai est une journée de fête pour les Français, nous célébrons la victoire totale sur l’Allemagne qui nous avait envahi, mais aussi l’anniversaire de la prise d’Orléans par Jeanne d’Arc.500 ans de distance : une seule France.



Nous vivons une période constante de mauvaises nouvelles et de disparition progressive de toutes les vertus qui fondèrent notre nation, mais la grande Histoire nous rappelle que dans les périodes d’épreuve et de désespoir, il est possible de se relever, car la France ne peut sombrer durablement. Jeanne d’Arc et la victoire de la grande guerre sont là pour nous rappeler que la France n’est jamais aussi forte et étonnante , quand elle parait gravement affaiblie. Tout va mal ? Alors c’est qu’il va se passer quelque chose d’extraordinaire , si on sait comme par le passé puiser dans nos forces les plus profondes, celles qui donnèrent à nos ancêtres la capacité de renverser les situations les plus désespérées. Il nous appartient à nous , français , d’assumer notre passé, pour construire l’avenir , écrire l’Histoire qui vient.



AF