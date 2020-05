Mgr le Comte de Paris : « La liberté de culte est une liberté fondamentale de notre pays »

29 Avr 2020 | La Courone.

Ce mercredi 29 avril, le chef de la Maison royale de France, Monseigneur le Comte de Paris, a pris la parole, via son compte Twitter, en publiant une série de trois tweets, dans lesquels le Prince appelle à ce que le déconfinement soit organisé de façon progressive et non de façon partiale.



« La liberté de culte est une liberté fondamentale de notre pays. Laissons, comme le propose Jean-Christophe Fromantin les maires et les responsables religieux s’entendre de manière raisonnable sur le sujet.

Tout le monde s’accorde pour un retour à la normale de façon progressive, mais pas de façon partiale comme proposé par le gouvernement hier. Tout ce qui ajoute de l’humain à l’Homme et qui fait appel à notre responsabilité nous reste interdit (culte, culture, cafés, …).

C’est contre la maladie qu’il faut se battre et non contre les hommes. Prenons garde à ne pas céder à une infantilisation digne des régimes autoritaires. »



