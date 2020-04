Charles Maurras : le retour ?

J

Par Philippe Bilger

Dans cette période du confinement, une étrange alternative existe sur le plan médiatique.

Une hypertrophie de la dérision, un culte des fous rires ou une focalisation sur les larmes.

Ou le droit, comme nous vivons au quotidien une expérience hors norme, de nous intéresser à des sujets inédits ou à des personnalités en général exilées, ostracisées, méconnues.

Il faut remercier la nouvelle Revue Universelle qui publie un passionnant numéro sur “Le nouvel âge du maurrassisme” avec des contributions notamment d’Alain Finkielkraut ou d’Eric Zemmour.

Pourquoi ?

Parce qu’il convient de saluer tout ce qui cherche à réduire l’inculture générale, historique, littéraire et politique.

Parce qu’il est utile, dans un temps d’intolérance et de sectarisme – on déteste en ayant mal lu ou, encore mieux ou pire, sans avoir lu – d’introduire de force dans un monde étriqué les ferments de la curiosité, de la liberté et de l’ouverture, de quelque côté qu’ils se tournent.

