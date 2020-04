Vidéo : Dieu et Maurras

En cette période de confinement, parler d’actualité se résume très souvent à observer le comportement du covid 19, celui des populations, l’incapacité du pouvoir politique à organiser la riposte de façon cohérente, et le zèle des forces de l’ordre à verbaliser les braves gens, tout en ignorant, sur ordre, les quartiers perdus de la républiques. Autres victimes, les catholiques privés de messe et donc de recours spirituel. Cela n’étant pas classé dans les “produits” de première nécessité. Evadons nous donc un peu pour reprendre de la verticalité en revenant sur un débat datant de deux ans , mais toujours passionnant et enrichissant, organisé par Philippe Delorme avec Gérard Leclerc et Axel Tisserand, sur Dieu et Maurras.

Vidéo