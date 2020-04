Le quotidien La Croix promeut la désacralisation de Notre-Dame !

Que des olibrius aient des idées farfelues sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame, c’est une chose, regrettable certes, mais cela fait partie des étrangetés du quotidien. En revanche, que La Croix ouvre grandes ses colonnes pour que de telles personnalités puissent y déverser leurs fantaisies, c’est moins compréhensible. Ainsi, le 15 avril, Michel Pastoureau évoque longuement la transformation de la cathédrale en musée.

La Tribune de l’art, Boulevard Voltaire puis Valeurs Actuelles ont répondu successivement. Dans ce dernier journal, l’abbé Danziec écrit :

[…] Signé par le médiéviste Michel Pastoureau, le texte presse Notre-Dame de Paris d’accomplir un coming out existentiel. Dans une décontraction totale, le spécialiste de la symbolique occidentale suggère une solution de “moindre mal”. « Qui peut venir prier, ou même simplement se recueillir dans ce lieu où des hordes de touristes circulent à longueur de journée, ne respectant pas toujours les barrières les séparant des fidèles ni les horaires des messes ou des offices ? » Prétextant l’impossible cohabitation des touristes et des fidèles dans Notre-Dame, l’historien propose, ni plus ni moins, de déconsacrer l’édifice et de transformer la cathédrale en musée. Ce monde qui s’agglutine dans le chœur pour prendre des photos à la va-vite, « quelle violence faite aux chrétiens ! Ne serait-il pas préférable qu’ils quittent leur cathédrale ? » justifie-t-il avec un toupet monstre. Bientôt sans doute, Michel Pastoureau s’indignant de la violence faite aux chrétiens et aux non-croyants par les terroristes islamistes, les invitera à se convertir au Coran comme option préférentielle…

Régler les problèmes non par le haut, mais par le bas écorche depuis trop longtemps la stabilité de nos sociétés. Il suffit d’observer la manière avec laquelle ceux qui nous gouvernent gèrent la crise sanitaire actuelle. A l’image du personnel soignant à pied d’œuvre dans les hôpitaux, ceux qui se trouvent au cœur des soins quotidiens apportés à Notre-Dame le savent. En sauvant cet héritage séculaire, il importe bien plus que de sauver des cailloux. « C’est toute l’âme de l’humanité qui réside dans ce tas de pierres agencées les unes sur les autres avec un génie miraculeux » affirme Philippe Villeneuve, l’architecte en chef de Notre-Dame de Paris.

