Confinement – Journal de bord – Semaine 5

J’espère que ce message vous trouve en bonne santé, vous-mêmes, vos familles et vos proches.

Confiné comme tous les Français, ce que je retire de ce mois, c’est un peu l’histoire du bocal qu’on a trop souvent rempli avec du sable et dans lequel on ne peut plus mettre de cailloux, ni les petits et encore moins les gros. Si en revanche on commence par y déposer les gros cailloux, il reste toujours de la place pour les plus petits, et le sable. Les gros cailloux sont les choses importantes : la famille, les amis, l’école, le travail, la religion. Les petits cailloux les choses moins importantes : la maison, les vacances, les loisirs. Le sable les choses plus futiles.

Le confinement m’a permis de remettre au centre de mes préoccupations les choses importantes.

D’abord, vivre avec plus d’intensité la vie de famille, en étant plus attentif à certains de ses membres plus éloignés dont on demande parfois moins de nouvelles. J’ai pesé aussi la chance que j’avais de vivre dans un pays où en période normale, nous pouvons aller et venir avec beaucoup de liberté. Enfin, pour moi qui suis chrétien, j’ai essayé de vivre plus profondément cette Semaine Sainte et cette fête de Pâques. C’est d’ailleurs souvent lorsque les choses nous manquent que nous en réalisons la valeur.

