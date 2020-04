Communiqué du carrefour des acteurs sociaux par Joël Broquet

Nos objectifs et notre ligne demeurent : refonte d’une société qui sache concilier :

– Les exigences de la décentralisation ; territoriale, économique, culturelle ; et de l’autonomie de la personne

ET,

– Le respect des impératifs qui s’imposent à toute collectivité et communauté qui veut persévérer dans son être : famille, nation, région, pays, commune, aire civilisationnelle, espace de solidarité géo politique (Europe, Eurafrique…)

Ce référentiel nous permet de sélectionner et d’encadre les actions engagées ou soutenues par nos amis qui s’attachent à concilier ce que l’idéologie dominante écartèle violemment entre pulsion jacobine et répulsion anarchique. Comme disait le philosophe nous errons de l’anarchie individualiste/ libérale à la dictature de la traçabilité. A cette dialectique mortifère pourrait se substituer la formule de Proudhon « la France renaitra de ses fragments ». Reste à poursuivre l’identification, l’organisation et la hiérarchisation des fragments.

Le CAS s’attache aussi à identifier les faits porteurs d’avenir. Dans la tempête du coronavirus se concoctent les valeurs de la société de demain. Essayons de discernerquelques domaines et situation qui révèlent les failles du « monde d’avant » et où s’élabore le « monde d’après ».

Nous appelons l’attention de nos amis sur une prochaine émission de radio-Notre Dame :

L’action du Carrefour des Acteurs Sociaux et du Partenariat Eurafricain dans la campagne « 200 000 bras pour l’agriculture » sera présenté :

Mardi 7 avril 2020 à 8h03, 12h02 et 20h

Sur les ondes de Radio Notre Dame

FM 100.7

Nos remerciements à Philippe Delaroche. Émission dirigée par Maxime Dalle. L’accent a été mis sur la recherche de contacts avec :

1/ des organisations professionnelles de récoltants de fruits, légumes, primeurs

2/ des coopératives de fruits et légumes

Notamment dans les départements du sud, en Bretagne et en Moselle/Alsace.

Cette émission sera relayée par des médias diocésains. Le Courrier Picard s’y associe et la Vice-Présidente de Seine Maritime nous a demandé à s’y associer. Idem pour la commission du développement durable du Lot.

Nous sommes à la recherche de volontaires : nom (et téléphone) afin d’être signalés comme pouvant faire l’interface entre nos associations (Mayesha Espoir peut déjà mettre à disposition des dizaines de femmes aujourd’hui « confinées » à Marseille) et des structures professionnelles locales demanderesses. Les préfectures seront mises à contributions pour ce qui est de satisfaire aux réglementations diverses (sanitaires, transport, logement, nourriture, statut…)

Rendez-vous le 7 avril sur RADIO NOTRE DAME.