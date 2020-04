Le Comte de Paris salue les dévouements et les initiatives de ce temps de crise : Nous pouvons être fiers d’être Français !

« Dans cette période difficile, nos Petits Chanteurs à la Croix de Bois doivent être des témoins d’Espérance. Mais comment chanter si chaque choriste est confiné chez lui ? En créant un chœur virtuel pour interpréter l’Espérance que nous dédions à ceux qui souffrent et ceux qui se battent pour les soigner. »

Monseigneur le Comte de Paris a salué hier sur les réseaux sociaux les initiatives de solidarité et d’espérance qui se multiplient en France :

“En cette période troublée, je pense particulièrement à toutes les personnes qui souffrent de l’épidémie qui nous frappe et à celles qui les soignent. De partout naissent des initiatives artistiques et solidaires pour leur rendre hommage et nous donner des raisons d’espérer.“

