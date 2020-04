Mgr le Comte de Paris déplore l’invisibilité de l’Europe dans cette crise

Confiné au Domaine royal de Dreux avec sa famille, le chef de la Maison royale de France, Monseigneur le Comte de Paris a répondu aux questions du journal local « M Ta Ville ».

Dans cet entretien, le prince qui suit la crise sanitaire actuelle d’un œil averti, expose son analyse concernant la gestion de celle-ci, tant au niveau national, qu’au niveau local : « La crise montre que les concepts et les idées, sont loin de la réalité des gens qui sont confinés chez eux ».

Le prince y salut une nouvelle fois la générosité des Français dans la difficulté : « Nous avons la chance d’avoir des Français généreux et efficaces dans le monde associatif pour venir en aide aux soignants qui manquent de moyens et de traitements. J’espère que le gouvernement sera capable de redresser la barre. » et regrette également l’efficacité hasardeuse du gouvernement au début de la crise du Covid 19 : « Nous avons été plutôt cigale que fourmi » et déplore l’invisibilité de l’Europe dans cette crise.

