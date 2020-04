A l’affiche : L’Adieu

Par Guilhem de Tarlé

L’Adieu (The Farewell), un film américano-chinois de Lulu Wang,

inspiré de l’histoire de la grand-mère de la réalisatrice.

Nous avons été très déçus, et moi d’autant plus que j’avais entendu une bonne critique…

Je ne sais pas si je suis allergique au virus qui vient de Chine, mais sans doute à ses films.

Certes la question se pose d’aller ou ne pas aller voir sa grand-mère et toute parentèle dont on dit que les jours sont comptés… mais ce sujet aurait pu être mieux traité, de façon plus drolatique. Personnellement je ne suis pas rentré dans l’histoire, ou alors très tard, trop tard.

Le seul intérêt de cette réalisation m’a paru être son aspect documentaire sur la Chine, avec ses ouvrages ultra-modernes à côté de quartiers populaires dont les immeubles n’ont rien à envier aux nôtres. Ça évite d’aller en touriste dans ce pays, mais de toutes façons, pour l’instant, on dit que ce n’est pas la saison !