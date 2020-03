La nouvelle Revue Universelle, : Le dernier numéro vient de paraître.

Par Germain Philippe



Vous pouvez croire le journal de TINTIN ! Sur la couverture, cet homme chanceux est parvenu malgré la pandémie actuelle, à se procurer un exemplaire du n°58 de la Nouvelle Revue Universelle actuellement dans les méandres de La Poste…

Voici la présentation de son exceptionnel sommaire consacré à ” Le nouvel âge du maurrassisme”

A nos abonnés, nos amis – GEL ET DÉGEL DE LA PENSÉE La crise sociale que nous traversons est un révélateur mordant de la double impasse dans laquelle nous sommes enferrés : l’impasse institutionnelle – l’échec de la V e République à assurer au chef de l’Etat l’autorité incontestée qui doit être la sienne –, et l’impasse civilisationnelle – l’incapacité du régime à répondre tant au défi islamique et communautariste qu’au défi libéral et libertaire. Face à ce blocage, la pensée politique paraît prise par le gel. N’y a-t-il aucune clé pour ouvrir la voie d’un dégel durable ? Le nouvel âge du maurrassisme

Gérard LECLERC – LE LEGS DE L’ACTION FRANÇAISE L’Action française dépasse de beaucoup le plan politique auquel on la cantonne habituellement. Loin d’être un mouvement politique parmi d’autres, elle se situe au cœur même de la défense de la civilisation. Dans la crise majeure que nous vivons, elle a quelque chose d’essentiel à dire. Ses 120 ans d’histoire en témoignent : Maurras et Bainville, et leurs épigones Boutang et Debray, ont créé un patrimoine d’une puissante fécondité. Alain FINKIELKRAUT, Michel DE JAEGHERE, Martin MOTTE LIRE MAURRAS AUJOURD’HUI La parution de l’anthologie « Maurras » de Martin Motte dans la collection Bouquins a conduit Alain Finkielkraut à se poser des questions… qu’il a posées à Martin Motte et Michel De Jaeghere au cours d’une de ses émissions Répliques. La NRU propose ici la transcription inédite d’un large extrait de cette émission qui jette un regard décapant sur l’antisémitisme maurrassien. Pierre DEBRAY – MAURRAS SOCIALISTE ?

En 1985, quand les jeunes royalistes du Lys rouge voulurent se rapprocher de Mitterrand, ils firent vibrer l’idée d’un « Maurras socialiste ». Exact ! répond Debray, sauf que le « socialisme » de Maurras était le strict inverse de celui de Jaurès, Blum ou Mitterrand… De là découle une de ces fortes leçons d’histoire des idées et de leur enchaînement souvent inattendu et paradoxal dont Pierre Debray avait le secret…

Éric ZEMMOUR, Marion MARÉCHAL – UN DE GAULLE MAURRASSIEN Éric Zemmour, qu’il est loisible de critiquer sur telle ou telle de ses positions, s’est acquis une place dans les médias qui lui permet de dire des choses qu’on n’avait plus l’habitude d’y entendre. Naturellement, quand il en vient à parler de Maurras, nous tendons l’oreille. C’est au cours d’un entretien avec Marion Maréchal qu’il a développé le thème d’un de Gaulle maurrassien… Sujet sensible ! Mais au cœur de nos préoccupations. Michel MICHEL – PAYS LÉGAL, PAYS RÉEL : POSTFACE 50 ANS APRÈS Il y a un demi-siècle, notre ami Michel Michel jetait son regard de sociologue sur la validité, au début des années 70, de l’opposition maurrassienne entre Pays réel et Pays légal. L’idée des quatre États confédérés dominant le Pays légal ne paraît plus appropriée. Et on ne peut ni ignorer les transformations du Pays réel, ni stigmatiser telle de ses composantes en oubliant la responsabilité première de l’Etat républicain. Antoine de CRÉMIERS – LE NÉOLIBÉRALISME : UN LIBÉRALISME D’ÉTAT Le néolibéralisme qui triomphe sans concurrence dans les pays avancés et prétend régenter le monde présente une contradiction fondamentale : censé conduire au dépérissement de l’État, il se révèle qu’il ne peut prospérer sans l’État. La résistance d’un peuple « ignorant » impose de « fabriquer » le consentement général par des moyens néo-totalitaires : police de la pensée, contrôle social et bio-manipulation. Pierre de MEUSE – AXEL TISSERAND : (ENCORE) UN AUTRE MAURRAS Après la parution du livre d’Axel Tisserand Actualité de Maurras (éd. Téqui), Pierre de Meuse nous a fait parvenir ce texte, très critique de l’ouvrage. Il lui reproche, exemples à l’appui, de transformer la pensée de Maurras. Il l’accuse de détourner l’antiracisme et le mot race lui-même de leur sens. Enfin il récuse le caractère secondaire, chez Maurras, de l’antisémitisme. Nous avons décidé de publier ce texte tel quel. Axel TISSERAND – UNE LECTURE BIAISÉE (RÉPONSE À PIERRE DE MEUSE) Nous avions indiqué à P. de Meuse que sa critique serait transmise à Axel Tisserand qui pourrait lui répondre, ce que celui-ci a décidé de faire point par point. Cela nous vaut un ensemble de commentaires, en marge de son livre, sur plusieurs sujets sensibles comme l’attitude de Maurras vis-à-vis des droits de l’homme ou du racisme, et répond avec précision sur l’antisémitisme, l’antiracisme et l’anti germanisme maurrassiens.

Christian TARENTE – MAURRAS SUR LES DÉCOMBRES DU SIÈCLE En 1940, Maurras vit le cauchemar de son existence : la défaite militaire et l’occupation allemande. Quatre ans et demi plus tard, dans le pays libéré, une épuration politique vient troubler la fête dont Maurras est l’une des premières victimes. Est-ce justifié ? Hélas oui, répond Frédéric Rouvillois, s’appuyant sur un livre de Michel Grunewald. Avec des arguments dont Christian Tarente interroge la validité. Philippe BORNET – UNE NOUVELLE HISTOIRE DE LA SOUVERAINETÉ Tous ceux qui, tel Axel Tisserand, ressentent la fécondité de l’anthropologie maurrassienne, seront intéressés à la vision que développe ici Philippe Bornet. Partant de la Genèse, il montre que la souveraineté, naturelle à l’homme, s’appuie sur la complémentarité des sexes. De la famille, elle s’est transmise à la cité, le pouvoir tenant sa légitimité de l’équilibre entre les dimensions masculine et féminine de la souveraineté.

Chroniques

Michel MOURLET – Journal critique Claude WALLAERT – Lectures de nuit Catherine DISTINGUIN – L’impératif francophone

Lectures

Jean-Baptiste DONNIER – S’adapter, impératif politique, de Barbara Stiegler Dominique DECHERF – Imbroglio lisboète, de Patrick Gautrat Alain VIGNAL – Les rois excommuniés, de François-Marin Fleutot