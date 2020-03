A l’affiche : Proxima

Par Guilhem de Tarlé

Proxima, un film franco-allemand d’Alice Winocour, avec Eva Green (Sarah Loreau, l’astronaute), Zélie Boulant-Lemesle (Stella, sa fille), et la participation de Thomas Pesquet.

Quand on rêve toute petite d’aller dans l’espace, quel autre prénom donner à sa fille que Stella ?

Proxima est un docu fiction sur l’entrainement d’une femme astronaute, et le cordon ombilical qu’elle doit couper avec sa fille pour ledit entrainement, avant de partir un an à bord de la navette et de la station spatiale… Mon épouse dit que c’est un film de femmes et, effectivement, j’ai trouvé cette réalisation en-deçà de celles que j’ai pu voir l’an dernier pour célébrer le jubilé des premiers pas sur la lune (après Tintin).

Alors que les « starlettes » remplissent la presse people et les médias, à commencer par les journaux télévisés, je m’étonne a contrario de ne jamais voir ces héroïnes mises à l’honneur .

les journalistes du beau sexe seraient-elles jalouses ?

Qui connaît le nom de Claudie André-Deshays, la première française (et je crois la seule) dans l’espace ?