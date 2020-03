La Nation malade

Il est évident que c’est dans la Nation que se trouve la réponse à la lutte collective contre le virus et la peur qui s’installe.

L’Union européenne a fait la preuve de son inefficacité collective, les nations, méfiantes et pressées, ont décidé seules de leurs destins.

Alors que le discours politique dominant est encore de dénoncer le “repli nationaliste” et les “peurs xénophobes”, toutes les frontières se ferment, toutes les économies se mettent en panne.

En France, où un président et un gouvernement irresponsables ont longtemps minimisé les risques de cette pandémie, il n’y a plus que le patriotisme pour sauver notre pays. C’est le patriotisme qui permet à une Nation de garder le moral et d’affronter collectivement une épreuve. Là encore, la nature nous rappelle, certes de manière radicale, qu’il existe un ordre qui dépasse les idéologies et les contingences personnelles.

L’Action française appelle tous les Français à être solidaires, sur le terrain, elle appelle ses militants à se porter volontaires là où cela sera utile et nécessaire en faisant vivre le pays réel, sans céder à la panique ni aux individualismes destructeurs, pour pallier l’incurie de la République. L’Action française veillera à ce que l’oligarchie ne prenne pas odieusement prétexte de l’épidémie qu’elle a laissée s’installer pour supprimer les rares libertés qui nous restent.

Dans ces moments difficiles, nous invitons ceux de nos militants et ceux des Français qui sont croyants à prier pour que l’épidémie épargne le plus grand nombre de nos concitoyens, et nous invitons le peuple de France tout entier à garder l’espérance.