« Les valeurs de la République »

Par Guy Adain

Les Républicains « En-Marche », ou les Républicains « À l’Arrêt », nous serinent à l’envi les beautés et la magnificence des : « Valeurs de la République ». La République, c’est eux qui le disent, a donc une valeur, et même assurément des valeurs ! Voilà pourquoi, j’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé quelles pouvaient être ces si précieuses valeurs de la République ! Je n’ai pas la prétention d’avoir une valeur quelconque et encore moins des valeurs…

En revanche, n’étant pas républicain mais Royaliste, j’ai un Prince et des Principes ! Et mes Principes n’ont pas de valeur ! Ils sont bien au-delà ! À commencer par celui qui me semble totalement bafoué, certes parce qu’inconnu, de nos républicains : « L’Amour-Propre » ! ! ! Qui ne semble pas être une vertu…Parisienne entre-autres !

Nous voilà bien loin de l’Amour-Courtois de nos chevaliers d’antan ! ! ! Et pour ne citer que les autres Principes, que reconnaîtrons, parce qu’ils en sont imprégnés, mes amis Royalistes : La Foi, l’Honneur, La Fidélité à la parole donnée, la Bravoure

La suite