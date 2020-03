A l’affiche : Scandale

Par Guilhem de Tarlé

Scandale, un film de Jay Roach, avec John Lithgow (Roger Ailes, le fondateur et PDG de Fox News), Nicole Kidman et Charlize Theron (Gretchen Carlson et Megyn Kelly, journalistes à Fox News).

Scandale, c’est une histoire de « poupées Barbie » dont le synopsis dit qu’elles ont « réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable ». Il n’empêche que cet « inacceptable », elles l’avaient accepté pour assouvir leur carriérisme professionnel et c’est quand Gretchen Carlson a été congédiée, suite à une interview anti Trump dérogeant à la ligne éditoriale de la chaîne, qu’elle a décidé de « briser la loi du silence »… Toutes blondes qu’elles sont, ces bégueules effarouchées ne sont pas des oies blanches.

En outre quand, comme moi, on n’est pas physionomiste, elles se ressemblent toutes… d’où un long-métrage qui n’est pas évident à suivre mais néanmoins, après, précisément, Toute ressemblance… de Michel Denisot, un nouveau film d’ambiance qui donne à vomir sur le milieu délétère des médias. A vrai dire je n’en avais pas besoin pour penser ce que je pense.