Mise au point

Une association parasitaire organise un colloque s’intitulant “120 ans d’Action française”. Il ne s’agit en aucun cas de l’Action française mais d’un groupuscule, surtout constitués de vieillards aigris et de déséquilibrés en quête de sensations fortes et de retour aux années 40.

La caricature politique qu’ils proposent n’a rien à voir avec l’Action Française, ni d’hier, ni d’aujourd’hui.

Nos amis sont invités à rester vigilants contre les dérives extrémistes de ceux qui voudraient se prévaloir de notre héritage.

Nous avons d’ailleurs intenté une action en justice à l’encontre de leur organisation, par respect pour ceux qui ont fondé notre mouvement et pour ceux qui l’ont maintenu dans le droit chemin.

L’Intérêt national et la restauration des pouvoirs régaliens méritent toute notre attention, pour la France et le Roi.

Le Projet Capétien est entre les mains de Jean, Comte de Paris, en qui nous plaçons nos espérances.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre secrétariat : contact@actionfrancaise.net

Henri Bec, président de La Restauration Nationale

François Bel-Ker, secrétaire-général de La Restauration Nationale