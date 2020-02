Bataille décisive en Syrie

L’offensive actuellement menée par l’armée syrienne dans les provinces d’Alep et d’Idleb représente un tournant majeur du conflit syrien. Les lignes rebelles s’effondrent sous les coups de boutoir de la machine de guerre russo-syrienne. En réaction, l’armée turque se déploie massivement sur le territoire syrien en laissant planer le doute sur ses intentions.

En 2019, le régime syrien avait subi un revers majeur depuis le printemps sur le front des monts de Kabani, dans le nord de la province de Lattaquié. En effet, tirant parti des reliefs fortifiés, les rebelles avaient repoussé inlassablement les assauts de l’armée (notamment ceux de la 4e division d’infanterie) sans que les bombardements russes n’y aient rien changé. Après avoir perdu plus d’un millier de soldats tués sur ce seul front, l’armée syrienne décida d’arrêter les assauts en terrain montagneux et de se redéployer sur le front est, à la topographie bien plus ouverte.

