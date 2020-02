1789-2020, ou la Révolution… « numérologique »

Le 21 Janvier 1793, la Révolution Française prend sa source dans le sang du Roi martyr, c’était il y a 227 ans ! Les chiffres sont tombés, toutes les études le prouvent : il faut 227 Ans pour faire une Révolution…Française. En 2020, nous y arrivons ! 227 ans après 1793, le cycle est achevé, le temps des révolutionnaires est révolu. Sans doute fallait-il tuer le Père pour exister !

Et la grande aiguille a fait le tour du cadran ! Vingt sur vingt, 20/20, tout est accompli, les Français ont tout testé : Trois Rois, deux Empereurs, cinq Républiques et même un État Français ! Mais franchement, sans être un vieux thon, on peut le reconnaître : c’était mieux avant ! Les Français se verraient avec plus de Liberté maintenant ? Essayez donc de couper la tête d’un Président aujourd’hui ! L’Égalité, il faut la mesurer « en marchant sous la férule d’un Maître étalon. Quant à la Fraternité…Parlons-en mon frère : beaucoup de « Caïn et pas beaucoup d’Abel »…

La France est un beau pays, déjà par grâce et dons naturels, et surtout et bien sûr parce que nous en avons fait au fil du temps. Un magnifique jardin « à la Française », peuplé de gentes dames, les plus belles qui soient et de gentils hommes, pas peu fiers d’être Français. On s’y vêt d’excellence et l’on s’y nourrit divinement. Le nouveau régime (en-marchant) est loin de valoir l’Ancien Régime si décrié. Notre beau pays de cocagne mérite un Roi !

