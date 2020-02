Cinéma, film en salles – • 1917 – JE SUIS FRANÇAIS

Par PIERRE BUILLY

Service inutile.

Je vais peu voir en salles les films qui font l’actualité, parce qu’ils s’envolent souvent comme fumée légère et ne laissent aucune trace. Mais toute pratique peut connaître des exceptions, à cause d’un emportement médiatique ou de l’incitation de quelqu’un en qui j’ai confiance. C’est ainsi que je suis allé voir « 1917 ».

6 avril 1917. Le front de la Somme où, l’année précédente, a eu lieu une des tueries les plus sanglantes de la Grande guerre. Les positions se sont stabilisées, mais les craquements se font entendre au sein même des puissances belligérantes. Qui va lâcher le premier ? Le 6 avril 1917, c’est aussi l’entrée en guerre officielle des États-Unis au côté des Alliés ; on perçoit que l’apport de leurs troupes va être décisif lorsqu’elles arriveront à plein régime. Il est vital pour l’Allemagne de faire bouger les lignes, de diminuer la longueur du front et de s’adosser aux positions fortifiées de la Ligne Hindenburg, vaste système défensif de 160 kilomètres de long.

La suite