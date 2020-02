Académie des César : une artiste fustige “les bourgeois hétéros catholiques blancs de droite”

Image d’illustration © THIERRY LE FOUILLE/SIPA

L’actrice française Corinne Masiero a dénoncé dans les colonnes de Télérama le manque de diversité de l’organisme récompensant les œuvres artistiques les plus remarquables.

Corinne Masiero n’a pas épargné l’Académie des César. Interrogé dans les colonnes de Télérama, l’interprète de Capitaine Marleau a condamné l’entre-soi de cet organisme créé en 1975 à l’initiative de Georges Cravenne. « Il faut plus de diversité, pour être plus représentatif du métier et de la société. Ce n’est pas des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite qui ont, seuls, le droit de dire ce qu’il faut récompenser en France. On a une richesse culturelle de dingue en France, il faut en tenir compte », a-t-elle lancé au moment où la direction des Césars connaît une crise interne profonde.

