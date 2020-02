Arts & Ciné : Marche avec les loups

Par Guilhem de Tarlé

Marche avec les loups, un film de Jean-Michel Bertrand, avec Jean-Michel Bertrand.

Nous avions trouvé médiocre La Vallée des loups, du même réalisateur qui était quasiment l’unique acteur de ce documentaire « animalier ». La bande-annonce de cette nouvelle production nous a néanmoins attirés et, en outre, nous n’avons pas peur du loup… Peut-être même attire-t-il mon épouse ?

Reconnaissons qu’on y voit davantage de loups que dans La vallée, on y voit aussi des paysages magnifiques des Alpes et cette cabane étonnante du Jura. Il y a malheureusement « à boire et à manger » dans le commentaire dit à mi-voix par le réalisateur dont l’accent chantonnant peut plaire malgré une tonalité quelque peu fatigante et énervante.

Oui, je partage son goût des animaux sauvages et son envie de les voir reprendre possession de territoires dont, pour des raisons diverses et mystérieuses, ils ont pu disparaître. Je récuse néanmoins les relents antispécistes de son discours.

Après avoir créé l’homme « à son image (…) mâle et femelle (…) Dieu leur dit (…) dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre ».