« Pays réel » contre « pays légal » : quand Macron reprend le nationaliste Maurras

Pour admettre l’existence d’un sentiment de déconnexion entre le « peuple » et les « élites », le président a revisité, mardi, l’opposition du monarchiste.

À l’Élysée, il arrive que la « pensée complexe » du président se livre avec maladresse à des oppositions simples. Devant les députés de la majorité, réunis mardi dans le palais présidentiel, Emmanuel Macron a admis l’existence, dans l’opinion, d’un sentiment de déconnexion entre les citoyens et les élites du pays. Pour appuyer sa démonstration, il a repris, en la revisitant, la distinction entre « pays légal » et « pays réel », développée par l’intellectuel nationaliste Charles Maurras (1868-1952).

« Le problème qu’on a, politiquement, c’est qu’on a pu donner le sentiment à nos concitoyens qu’il y avait un pays légal et un pays réel. Et que nous on savait s’occuper du pays légal – moi le premier -, et que le pays réel ne bougeait pas », a expliqué le chef de l’État, selon des propos rapportés par Le Mondeet confirmés au Figaro. « Sur le sujet de la sécurité, en premier chef, il faut faire bouger le pays réel », a-t-il appuyé, convaincu que « l’insécurité, c’est le sentiment d’insécurité ».

