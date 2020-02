Macron, le double échec

Par Gérard POL

Il doit arriver un moment dans l’existence humaine mais aussi sociale, où rien ne réussit plus, où les petites et les grandes choses de la vie privée ou publique se soldent toutes ou presque par des échecs, des incompréhensions, des déconvenues plus ou moins profondes ou stupides.

Tout se ligue, y compris le hasard, pour que les catastrophes s’accumulent. Chance et malchances jouent aussi sur la vie des hommes et des États comme leurs mérites ou leurs bévues, leur paresse et leurs errements. Quand tout s’en mêle pour enclencher un processus de descente aux enfers, il semble que rien ne l’arrêtera plus, que la loi des séries est imparable, que le retour à bonne fortune est impensable.

Il est bien possible que ce soit ce qui arrive à Emmanuel Macron et, très accessoirement, à l’équipe inconsistante qu’il a mise en place – de concert avec les oligarques, pour sauver le Système mis à bas par ses prédécesseurs. Le Macron actuel est passé sous l’empire de l’anti-kairos.

