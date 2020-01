Vous avez demandé de la pleurniche ?

Le billet très incorrect de Christian Rol (écrivain)

Encore et toujours ces histoires de pédophiles… Dans l’Église, le cinoche, la littérature, chez les scouts, tout le monde, désormais, y va de ses souvenirs glauques de tripotages subis, de viols, de harcèlement. Les faux-cul feignent de se scandaliser de ces « dérives » et les chaînes d’info font leur marché quotidien auprès des victimes qui exhibent leurs souffrances rétroactives.

Cette catharsis foireuse, ce flux continue de confessions impudiques et de bons sentiments victimaires sont à gerber. Maintenant, tout le monde a son petit drame à confesser, sa « tragédie intime » à exhiber, son traumatisme à étaler. La psychothérapie de telle Lolita qui avait le feu au cul à 15 ans, et qui se retrouve à 40, névrosée et larmoyante, passe désormais par le tribunal médiatique où les piliers de telle boîte à partouze feignent la douleur compatissante.

Pareil pour l’univers du cinoche où l’on sait l’appétit des vieux dégueulasses pour la chair fraîche. Comme si on engageait une jolie fille, a fortiori très très jeune, pour son immense talent ! Et la voilà, frôlant la trentaine, et gavée de séances chez le psy et de torchons féminins, qui se réveille, elle aussi, accablée par la douleur d’avoir subi quelques caresses déplacées de la part du « metteur en scène ». Mais, dans cette mafia tenue par les amis de messieurs Epstein, Polanski et Weinstein, fussent-ils affaiblis, la loi du silence l’emporte sur la loi commune. Aussi, si elles comptent poursuivre leur carrière, peu d’actrices réellement malmenée se manifesteront pour dénoncer leurs tourmenteurs.

Et que dire des sempiternels curés qui préfèrent tripoter les petits garçons plutôt que de discourir autour du sexe des anges. Un scandale par mois minimum à la faveur de la « parole libérée ». Mais libérée de quoi, de qui ? A quoi riment ces déballages complaisants de la part des victimes, 20 ou 30 ans après les faits ? Si tu veux te venger du porc qui t’as abusé, tu buttes le mec, point final.

Depuis que les Juifs nous bassinent avec leurs souffrances, que les Africains situent la source de leurs maux à partir de la colonisation et que les musulmans se désignent « victimes » de l’islamophobie, tout le monde s’épanche, « milite », revendique. Rien de nouveau depuis les années 70 – la préhistoire des minorités pleurnichardes – quand les gays et les féministes ont commencé à nous emmerder.

Souhaitons que cette culture du confessionnal laïc et de la pleurniche systématique soit balayée dans les plus brefs délais quand les vrais problèmes vont commencer ; et cela ne saurait tarder…